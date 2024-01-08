Легенда Динамо та збірної України втретє став батьком: миле фото

У динамівській родині поповнення. На початку нового 2024-го року з'явився на світ ще один український козак.

Колишній півзахисник київського Динамо, який нині працює помічником головного тренера "біло-синіх", Олег Гусєв поділився особистим щастям зі своїми підписниками в соцмережі. Він опублікував фото з новонародженою дитиною.

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Щаслива подія в житті Гусєва

Олег втретє став батьком. По світлині одразу стає зрозуміло стать дитини. Все у біло-блакитних тонах. А це означає, що у колишнього футболіста народився ще один син.

Для Олега та його дружини моделі Валерії Солод це перша спільна дитина. Новоспечені батьки хлопчика побралися в березні 2023-го року.



Гусєв з новонародженим сином / Фото з інстаграму спортсмена

Зазначимо, що в Олега Гусєва є двоє дітей від попередніх шлюбів. Старший син від першої дружини Олексій грає за молодіжку київського Динамо, а від другого шлюбу в нього донька Олександра.

Головні досягнення Гусєва у футболі