Незрозуміле рішення: клуб УПЛ несподівано оголосив про припинення співпраці з головним тренером

Черкаський ЛНЗ, який провів дебютний сезон в Українській Прем'єр-лізі, наважився на зміни в тренерському штабі. Однак збоку це рішення виглядає не зовсім логічним.

Черкаський ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з головним тренером Олегом Дулубом та асистентом наставника Олександром Грановським. В обох фахівців добігли завершення контрактні угоди з клубом, які сторони не продовжили.

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Дулуб залишив посаду головного тренера ЛНЗ

Олег Дулуб як головний тренер очолив команду 30 серпня 2023 року. Олександр Грановський, помічник головного тренера, приєднався до штабу 24 жовтня 2023 року.

"Фіолетові" під керівництвом Олега Дулуба зіграли 25 матчів, у яких здобули 10 перемог, 8 матчів зіграли внічию і зазнали 7 поразок. Клуб, який невдало розпочав чемпіонат, фінішував на 7-му місці в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ.

Нагадаємо, Олег Дулуб став головним тренером черкасців після стартових турів минулого сезону, коли вони пасли задніх у турнірній таблиці елітного дивізіону. Він замінив на чолі клубу українського фахівця Олександра Ковпака.