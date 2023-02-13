У футболіста збірної України зупинилося серце під час тренування в Туреччині

У гравця луганської Зорі Олега Данченка під час тренування на зборах в Туреччині сталася зупинка серця. Врятували його австрійські медики.

Луганська Зоря перебуває на тренувальних зборах в Туреччині. Саме під час одного з тренувань команди в неділю, 12 лютого, в захисника Олега Данченка зупинилося серце.

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Футболіст пережив клінічну смерть. Врятувати його вдалося лише завдяки випадку – поруч перебували австрійські лікарі, які мали з собою дефібрилятор. Вони і врятували його життя, адже під час реанімації його серце тричі зупинялося.

Зараз Олег Данченко перебуває в реанімації. Деталей про його стан поки немає. Луганська Зоря жодним чином поки не прокоментувала ситуацію з футболістом. На 13 лютого в команди заплановане спільне тренування з клубом Нефтчі, і Данченка немає у списку гравців. Хоча до цього гравець постійно потрапляв у стартовий склад команди.

Варто відзначити, що Олег Данченко виступає на позиції правого захисника. У 2018 році він викликався до збірної України. Але за головну команду так і не дебютував, просидівши два матчі Ліги націй проти Чехії та Словаччини в запасі.

Хоча виклик Данченка до збірної України має чималу хвилю негативу. Адже перед цим у влітку 2017 року гравець вирішив перейти з Шахтаря в оренду в російський клуб Анжі. А українців з чемпіонату Росії до збірної України не викликали. Повернувся він звідти влітку 2018 року, а вже у вересні отримав виклик до збірної України.

А в лютому 2019 року знову відправився в оренду до російського клубу – Єнісєя. А вже влітку 2019 року проданий в інший російський клуб Рубін. Правда його одразу ж віддали в оренду в клуб Уфа.

В січні 2021 року Данченко перейшов в грецький АЕК. А в січні 2022 року – в оренду в Зорю. В день, коли він перейшов в Зорю, його дружина на Mercedes потрапила в аварію в Одесі, де загинула.