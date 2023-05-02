Найкращий із найкращих: Блохін отримав орден від УАФ за внесок у розвиток українського футболу

Олег Блохін поповнив свою поличку нагород ще однією відзнакою, яку отримав із рук Андрія Павелка. Президент Української асоціації футболу нагородив володаря "Золотого м'яча-1975" орденом "Легенда українського футболу".

Вручення відбулось із нагоди Всеукраїнського дня футболу. Олег Блохін був нагороджений високим орденом за історичний внесок у розвиток українського футболу.

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Павелко: Він є одним із трьох українських володарів найвищої індивідуальної нагороди у футболі

Після своєї футбольної кар'єри володар "Золотого м'яча-1975" залишився у грі мільйонів та продовжує ділитись своїм багатим досвідом із іншими. Наразі колишній тренер збірної України працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.

Президент УАФ привітав Блохіна із черговою відзнакою та подякував легенді футболу за кар'єру та внесок у футбол нашої країни.

Він є одним із трьох українських володарів найвищої індивідуальної нагороди у футболі й першим представником України, який отримав її, навічно вписавши тим самим своє ім’я в історію світового футболу. На його яскравій манері гри, на голах і емоціях, що дарував футбол Блохіна, виросло багато поколінь українських гравців. А його успіх на чолі збірної у фінальній частині ЧС-2006 залишається потужною мотивацією для багатьох тренерів. Пишаємося легендою українського футболу!,

– сказав Павелко.

Блохін: Пишаюся тим, що представляю саме українську футбольну школу

Блохін своєю чергою подякував УАФ та Андрію Павелку за визнання та оцінку його роботи. Олег Володимирович наголосив, що пишається тим, що представляє саме футбольну школу рідної України.

Також Блохін вдячний Українській асоціації футболу за те, що дали йому змогу продовжувати працювати у футбольній сфері.

Футбол спирається на зв’язок поколінь та їхні досягнення, які є стимулом для молоді і зовсім маленьких шанувальників гри. Пишаюся тим, що представляю саме українську футбольну школу, тим, що мав можливість прославляти український футбол на найвищому міжнародному рівні. Також вдячний УАФ та її керівництву за можливість продовжувати свою роботу заради розвитку нашого футболу. Це є особливо цінним для мене в такий надзвичайно складний для нашої країни час випробувань,

– відреагував Блохін.

Успішна кар'єра Олега Блохіна