У річницю загибелі: ворог зруйнував будинок батьків полеглого на війні фігуриста Шарпара

Ворог продовжує руйнували людські долі українців. Цього разу окупанти, ймовірно, навмисно поцілили у будинок батьків українського фігуриста Дмитра Шарпара, який віддав життя за незалежність України.

Помешкання батьків українського фігуриста було знищене під час одного із чергових обстрілів Харкова, який щодня страждає від ворожих ударів, як по місту, так і по області. Рідні загиблого воїна та спортсмена залишились без даху над головою.

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Цинічний удар по будинку українського фігуриста

Слід відзначити, що окупанти дуже цинічно потрапили у будинок батьків Дмитра Шарпара, адже зробили це у річницю смерті хлопця, якому тепер назавжди 25 років.

Федерація фігурного катання України закликає допомогти рідних Дмитра.

Приватбанк: 4149629363550997 (Шарпар Юлія Олександрівна).

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення спортсмен займався гуманітарною допомогою, а у вересні 2022-го його призвали до служби. Шарпар не став тікати, як це роблять деякі чоловіки, та став на захист рідної країни, розуміючи усі наслідки.

Дмитро був санітаром та штурмовиком. Але, на жаль, із фронту живим не повернувся, загинувши під пекельним Бахмутом. До служби в армії 13 років віддав улюбленій справі – фігурному катанню. Виступа у парі із Анастасією Побіженко.