Аби вшанувати мужність українців: посол зробила першу подачу на відкритті Вищої бейсбольної ліги

Посол України в США Оксана Маркарова взяла участь у церемонії відкриття сезону Вищої бейсбольної ліги. Усі присутні вшанували міжність та стійкість українського народу.

Українська дипломатка зробила символічну першу подачу м’яча. Урочиста подія пройшла на центральному бейсбольному стадіоні США.

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Разом сильніші

Церемонія відбулася під час стартового матчу Національної збірної Washington Nationals проти її суперника зі східного дивізіону команди Atlanta Braves. Разом із Оксаною Маркаровою на поле вийшла її дочка Анна, а також військовий аташе посольства України в США Олександр Рожков.

Учасники церемонії вшанували мужність і стійкість українського народу, а також згадали жертв російської війни проти України. Маркарова зазначила, що український народ бореться за свій дім, незалежність, свободу та гідність.Вона підкреслила, що з перших днів широкомасштабної агресії Росії тисячі українських спортсменів разом з іншими громадянами зголосилися стати на захист своєї держави, а також подякувала американській спільноті.

Ми поділяємо пристрасть до свободи, а також до бейсболу разом зі Сполученими Штатами, і ми переможемо разом,

– додала Маркарова.

До того ж, українська дипломатка нагадала про недавні втрати в спорті через війну в Україні. Так, 62 українських спортсмени й тренери були вбиті росіянами під час агресії. Ще 16 отримали поранення, 28 перебувають у полоні, шість вважаються зниклими безвісти.

Відео першої подачі м'яча Маркарової: