Окон неочікувано переміг на грі-прі Угорщини завдяки масовій аварії на старті

Пілот команди Alpine Естебан Окон тріумфував на грі-прі Угорщини. Це його перша перемога у Формулі-1, хоча стартував він лише восьмим.

Напередодні гонки в Будапешті впав дощ. Хоча під час самого старту опадів вже не було. Але це вплинуло на сам старт. Валттері Боттас, який стартував другим, помилився вже у першому повороті, спровокувавши масову аварію. Він не встиг стартувати вчасно, давши обійти себе іншим гонщикам. І в повороті запізно почав гальмувати, влетівши в Ландо Норріса, який опинився перед ним.

Саме цим Боттас і спровокував лавину аварій, які відбулися. Вилетіли з траси і обидва боліди Red Bull. А також Шарль Леклер та Ленс Стролл.

Спочатку на трасі з'явилися жовті прапори. Але оскільки було чимало уламків від болідів, їх замінили на червоні. Гонку на 15 хвилин зупинили.

Зважаючи, що чимало болідів, які були попереду, вилетіли, в лідери вийшли гонщики, які стартували всередині пелетону. Єдиний виняток – Льюїс Хемілтон, якому вдалося уникнути зіткнення. Але в Хемілтона виникла інша проблема. Він не заїхав на піт-стоп, коли це зробили всі під час перерви, і не змінив гуму. Заміна їх після відновлення гонки призвела до того, що на п'ятому коли гонки він опинився на останньому місці – 14-у. На той час з перегонів вже вилетіли Валттері Боттас, Шарль Леклер, Серхіо Перес, Ленс Стролл та Ландо Норріс. А Нікіта Мазепін якраз потрапив в аварію на піт-лейні.

Як це було Російський гонщик Мазепін потрапив в аварію на піт-лейні та вилетів з гонки Формули-1

Лідерство захопив же Естебан Окон. За ним розмістився Себастьян Феттель.

Хемілтон же коло за колом почав випереджати своїх суперників. В кінцівці опинився і Макс Ферстаппен. Та на відміну від Хемілтона, йому не вдавалося обійти інших пілотів на трасі. Він шість разів відправлявся на піт-стоп

До кінця гонки Хемілтон підібрався до лідерів. За три кола до кінця гонки Хемілтон обійшов Сайнса та вийшов на третє місце. От тільки йому не вистарчило часу, щоб поборотися за перемогу.

Перемогу ж здобув Окон. Для нього це перша перемога у Формулі-1. А для його команди – перша з моменту гран-прі Австралії 2013 року. Загалом Окон став 111-им пілотом, який перемагав у Формулі-1.

В очковій зоні фінішувала і команди Williams. Це перші очки для команди з 2019 року. Для Ніколаса Латіфі це перші зароблені очки у Формулі-1.

5 коло - лідер Окон, Хемілтон заїхав на піт-стоп (14-й)