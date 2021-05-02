Оклахома Михайлюка і Вашингтон Леня синхронно зазнали поразок в НБА: відео

У рамках регулярного чемпіонату НБА у ніч з 1 на 2 травня матчі провели команди українських баскетболістів Олексія Леня та Святослав Михайлюка. Клуби українців синхронно зазнали поразок.

Оклахома-Сіті – Індіана 95:152 (29:42, 17:40, 24:44, 25:26)

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Оклахома Святослава Михайлюка розгромно поступилася на власному паркеті Індіані.

Гості виграли кожну з чвертей. У другій та третій 12-хвилинках було зафіксовано розгром Оклахоми. Лишень в останній чверті гравці Оклахоми нав'язали локальну боротьбу.

Українець Михайлюк провів на майданчику 19 хвилин і 44 секунди. Він набрав 13 очок, зробив 1 підбирання та 2 перехоплення.

Оклахома-Сіті – Індіана відеоогляд

Даллас – Вашингтон 125:124 (38:26, 32:39, 19:32, 36:27)

У паралельному матчі Даллас приймав Вашингтон Леня. Господарі впевнено виграли першу чверть. Однак до великої перерви перевага Далласа складала всього 5 очок.

Після третьої 12-хвилинки вже гравці Вашингтона були попереду. В останній чверті команди влаштували гойдалки. Даллас вирвав перемогу з різницею в одне очко.

Перемогу господарям допоміг здобути Лука Дончич. Він набрав 31 очко, зробив 12 підбирань і віддав 20 результативних передач.

Щодо Леня, то українець провів на майданчику 4 хвилини і 47 секунд, за які віддав 1 результативну передачу.

Даллас – Вашингтон відеоогляд