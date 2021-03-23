Оклахома втретє поспіль перемогла в НБА, Михайлюк провів результативний матч: відео

Оклахома 23 березня зіграла на виїзді проти Міннесоти в НБА. Український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг гостям перемогти.

Обидві команди показували рівну гру на паркеті. Це можна побачити по очках у кожній чверті, але дещо ближчими до перемоги були гості.

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Міннесота – Оклахома 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

За Оклахому вже втретє зіграв український легіонер Святослав Михайлюк. Атакувальний захисник провів на паркеті 14 хвилин 40 секунд. За цей час баскетболіст набрав 10 очок, зробив 1 підбирання та таку ж кількість передач. Також запам'ятався у грі 1 перехопленням та 2 персональними фолами.

Для Михайлюка цей матч став вже другим успішним поєдинком у новому клубі після обміну з Детройта. Українець за ефективністю став п'ятим найкращим гравцем у своїй команді. До слова, у минулій грі проти Х'юстона Святослав набрав 15 очок, зробив 3 передачі та 4 підбирання. Також у його активі було 1 перехоплення та 4 втрати.

Після цього поєдинку переможна серія Оклахоми вже складає 3 зустрічі. Клуб Святослава посідає 11 місце у таблиці Західної конференції. У доробку Оклахоми 19 перемог та 24 поразки.

Міннесота далі перебуває на дні таблиці – остання 15 сходинка.

Наступний матч баскетболісти Оклахоми проведуть 25 березня проти Мемфіса.

Міннесота – Оклахома відеоогляд