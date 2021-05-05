Оклахома вчетверте поспіль програла у НБА, Михайлюк набрав 7 очок: відео

Оклахома у ніч з 4 на 5 травня приймала Сакраменто у регулярному чемпіонаті НБА. Господарі зі Святославом Михайлюком знову не знають смаку перемог.

Оклахома – Сакраменто 99:103 (20:25, 26:31, 23:25 30:22)

Протягом усього матчу хід поєдинку контролювали гості. Лише остання чверть залишилась за командою українського баскетболіста.

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Свій час на паркеті отримав Святослав Михайлюк. Українець провів на майданчику 17 хвилин 41 секунду. За цей час атакувальний захисник набрав 7 очок, зробив одне підбирання та 2 передачі. Також запам'ятався 3 персональними фолами.

Оклахома прикро поступилась Сакраменто з різницею лише у 4 очки. Для клубу українця фіаско стало четвертим поспіль у сезоні. Загалом у їх доробку 21-на перемога при 45-ти поразках. Оклахома посідає 13 місце серед 15 клубів у Західній конференції.

Наступний матч Оклахома зіграє на виїзді 7 травня проти Голден Стейт.

Оклахома – Сакраменто відеоогляд