Оголена вболівальниця в Росії мало не зірвала матч Євро-2020, вибігши на поле: фото

У російському Санкт-Петербурзі під час матчу Євро-2020 оголена вболівальниця вибігла на поле. Через це гру довелося зупинити, поки охоронці не вивели її за межі поля.
Дівчина вибігла на поле матчу Євро-2020, в якому зустрічалися збірні Бельгії та Фінляндії. Вона була у купальнику, спереду на якому був напис.
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Варто додати, що транслятори матчів не дають в ефір такі випадки. Тому глядачі цього не бачили. Це вимога УЄФА, щоб інші вболівальники не наважувалися на таке. І щоб не робити їм додаткову рекламу.
Охорона доволі швидко впіймала дівчина на полі / Фото Getty Images
Дівчину доволі швидко прибрали з поля. Тож гру продовжили.