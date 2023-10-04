Нереальний камбек Браги й сенсаційні програші Арсенала й МЮ: огляд ігрового дня Ліги чемпіонів

Європейські колективи продовжують боротьбу за найпрестижніший клубний титул. Ігрвоий день подарував низку цікавих результатів.

Деякі колективи уже встигли зіграти матчі 2-го туру Ліги чемпіонів. Одні вболівальники святкують жаданий результат, інші – схопились за голову після фінального свистка, пише 24 Канал.

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Уніон Берлін – Брага 2:3 (група C)

Голи: Бекер, 30, 37 – Ніакате, 41, Брума, 51, Кастро, 90+4

Дебют німецького колективу в найпрестижнішому клубному турнірі складно назвати успішним. Столичний колектив програв уже свою другу гру в Лізі чемпіонів, хоча у першому таймі самостійно виборов перевагу у два м'ячі. Та от португальці не опустили руки і по трохи засмучували Уніон по ходу матчу, "прибивши" опонента перед тим, яки арбітр уже тягнув свисток до рота.

Відеоогляд матчу:

РБ Зальцбург – Реал Сосьєдад 0:2 (група D)

Голи: Оярсабаль, 7, Мендес, 27

По грі іспанського колективу складно сказати, що вони уже довго не бачили Ліги чемпіонів. Реал Сосьєдад здобув впевнену перемогу проти складного суперника, перед тим виборовши нічию із торішнім фіналістом Ліги чемпіонів Інтером. "Біло-блакитні" уже заявили те, що претендують на вихід у плей-офф, хоча той самий РБ Зальцбург ще рано списувати з рахунків.

Відеоогляд матчу:

Інтер – Бенфіка 1:0 (Група D)

Гол: Тюрам, 62

У надзвичайно цікавому за вивіскою поєдинку Анатолію Трубіну не вдалось зберегти свої ворота сухими. Інтер виривається в лідери своєї групи, а от "орли" допоки не здобули жодної перемоги в ЛЧ, програвши дві стартові зустрічі.

Відеоогляд матчу:

Копенгаген – Баварія 1:2 (група A)

Голи: Лерагер, 56 – Мусіала, 67, Тель, 83

Ще одна сенсація ігрового дня могла статись у столиці Данії. Мюнхенський колектив взагалі перебував у ролі наздоганяючих, проте "леви" не змогли втримати перевагу з таким зірковим суперником, оскільки "пивовари" більше жадали свого.

Відеоогляд матчу:

Ланс – Арсенал 2:1 (група B)

Голи: Томассон, 25, Вахі, 69 – Габріель Жезус, 14

Найнеочікуваніший результат матчу, проте такий, про який можна було здогадуватись подарували "кроваво-золоті". Французи не те що кусають своїх маститих опонентів, а й здобувають надзвичайно важливі очки завдяки перемогам.

Відеоогляд матчу:

Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (група A)

Голи: Гейлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Ікарді, 81

"Червоним дияволам", які програли у перших двох зустрічах, дуже складно дається початок сезону в Лізі чемпіонів. Турки ж тішаться сенсаційній перемозі над "манкуніанцями", які грали в меншості, плекаючи надію на вихід з групи.

Відеоогляд матчу:

Наполі – Реал 2:3 (група C)

Голи: Естігор, 19, Зелінський, 54 (пен) – Вінісіус Жуніор, 27, Беллінгем, 34, Мерет, 78 (авт)

Центральний матч дня подарував низку голів, на що й чекали вболівальники. Команди видали непоступливу гру та й здавалось не зможуть визначити, хто ж з топів сильніший, та от "вершкові" під завісу матчу вирвали перемогу та підтвердив свій клас.

Відеоогляд матчу:

ПСВ – Севілья 2:2 (група B)

Голи: де Йонг, 84, Тезе, 90+5 – Гудель, 68, Ен Несірі, 87

У грі між нідерландцями та іспанцями фанати також змогли побачити достатню кількість голів. Севілья та ПСВ влаштували перестрілку під самий фінальний свисток, проте влучнішого колективам виявити не вдалось.

Відеоогляд матчу: