Офіційно: Шахаб – гравець Зорі

Луганська Зоря офіційно підписала одного з найкращих бомбардирів УПЛ у першому колі Шахаба Захеді. Контракт іранського нападника розрахований на 4 роки.

Затяжна епопея з трансфером Шахаба Захеді із Олімпіка у Зорю нарешті завершилась. Іранець тепер чотири роки виступатиме за луганчан.

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Підсилення атаки

Нападник успішно пройшов медогляд у луганському клубі та узгодив усі деталі контракту. У презентації гравця участь взяв особисто президент Зорі Євген Геллер.

Іранський футболіст вдало провів перше коло у складі Олімпіка, ставши найкращим бомбардиром сезону разом із динамівцем Віктором Циганковим. В обох по 8 голів. Загалом у складі Олімпіка Шахаб провів 34 матчів, у яких забив 14 голів.

Як повідомив президент Владислав Гельзін, Олімпік отримав компенсацію за гравця у 365 тисяч доларів.

Має лідерські якості та яскраву харизму. Окрім тренувань з командою додатково виділяє час для індивідуальних занять. Хобі – читання книг,

– йдеться у повідомленні клубу.