Офіційно: Роман Григорчук вдруге очолив Чорноморець
Джерело:сайт Чорноморця
Одеський клуб офіційно оголосив про повернення до керма команди Романа Григорчука. Чорноморець уклав 3-річну угоду з спеціалістом.
Повернення Григорчука
56-річний наставник добре знайомий одеській публіці. Раніше фахівець вже очолював "моряків" протягом 2010 – 2014 років.
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Тренер отримав кредит довіри від босів Чорноморця. Спеціаліст матиме на побудову команди три роки. Саме на такий термін укладений контракт.
Новоспечений наставник прокоментував своє повернення в Одесу. Григорчук радий знову попрацювати в одеському клубі. Він зазначив. що на нього та його тренерський штаб чекає багато роботи.
Роман Григорчук спробує підійняти Чорноморець у таблиці УПЛ. На зимову перерву одеський клуб пішов 13-м, маючи у своєму активі після 18 турів 14 очок.
У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні. А поки що хочу привітати всю велику родину Чорноморця зі святами, побажати міцного здоров'я. Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року у вболівальників команди було більше позитивних емоцій,
– сказав Григорчук.
Свій перший офіційний матч після повернення в Україну наставник проведе у грі проти Маріуполя. Поєдинок відбудеться 28 лютого в Одесі.
Що відомо про Григорчука
- Вперше український наставник прийшов до керма Чорноморця у 2010-му, відпрацювавши у клубі чотири роки. За цей час "моряки" провели 147 поєдинків. Це найдовший період кар'єри Григорчука в одному клубі.
- Під його керівництвом "моряки" зуміли пробитися в 1/16 фіналу Ліги Європи, а у сезоні-2012/2013 тренеру вдалося вивести Чорноморець у фінал Кубка України.
- Після цього у 2015-му став тренером Габали. А ще через три роки очолив Астану.
- Останнім місцем роботи Романа Григорчука став солігорський Шахтар. Під його керівництвом клуб із Білорусі провів 31 матч.