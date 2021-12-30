Офіційно: Роман Григорчук вдруге очолив Чорноморець

Одеський клуб офіційно оголосив про повернення до керма команди Романа Григорчука. Чорноморець уклав 3-річну угоду з спеціалістом.

Повернення Григорчука

56-річний наставник добре знайомий одеській публіці. Раніше фахівець вже очолював "моряків" протягом 2010 – 2014 років.

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Тренер отримав кредит довіри від босів Чорноморця. Спеціаліст матиме на побудову команди три роки. Саме на такий термін укладений контракт.

Новоспечений наставник прокоментував своє повернення в Одесу. Григорчук радий знову попрацювати в одеському клубі. Він зазначив. що на нього та його тренерський штаб чекає багато роботи.

Роман Григорчук спробує підійняти Чорноморець у таблиці УПЛ. На зимову перерву одеський клуб пішов 13-м, маючи у своєму активі після 18 турів 14 очок.

У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні. А поки що хочу привітати всю велику родину Чорноморця зі святами, побажати міцного здоров'я. Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року у вболівальників команди було більше позитивних емоцій,

– сказав Григорчук.

Свій перший офіційний матч після повернення в Україну наставник проведе у грі проти Маріуполя. Поєдинок відбудеться 28 лютого в Одесі.

Що відомо про Григорчука