Офіційно: матч Ліги чемпіонів Боруссія – Манчестер Сіті перенесений в Будапешт

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між менхенгладбахською Боруссією і Манчестер Сіті відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

Таке рішення було прийнято через зміни в правила в'їзду на територію Німеччини, які пов'язані з поширенням коронавірусу.

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Дата і час початку залишаються тими ж – 24 лютого 2021 року в 22:00.

Проблема проведення матчів єврокубків

Варто додати, що не лише Боруссія зіштовхнуласяся з необхідністю перенести свої матчі проти англійських команд в інші міста. Португальська Бенфіка, яка в 1/16 фіналі Ліги Європи зіграє проти Арсеналу, теж змушена шукати інше місце для проведення матчу. Також мають проблему Атлетіко та РБ Лейпциг.

Щодо інших матчів Ліги Європи, які заплановані на 18 лютого (Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед, Славія – Лестер та Вольсфберг – Тоттенхем), то вони теж можуть не відбутися там, де заплановано. Залишилося дочекатися рішення місцевих влад та УЄФА.