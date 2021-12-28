Офіційно: Ферран Торрес – гравець Барселони

Каталонська Барселона підписала контракт із Ферраном Торресом. Угода вінгера розрахована на 5,5 років.

Підсилення для Хаві

Каталонський клуб офіційно оголосив про підписання колишнього вінгера Манчестер Сіті. Барселоні вдалось укласти з гравцем довготривалий контракт – до літа 2027 року.

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Наразі іспанці не повідомляють, скільки довелось викласти за футболіста. За інформацією ЗМІ, Ферран Торрес обійшовся босам іспанського клубу у 55 мільйонів євро плюс 10 мільйонів бонусів.

В угоді Торреса прописані відступні, які складають один мільярд євро.

Відео прибуття Торреса у Барселону

Офіційна презентація новачка для фанатів відбудеться вже у новому 2022 році, а точніше 3 січня. Раніше повідомлялось, що на цьому трансфері настояв наставник Барселони Хаві. Перехід Торреса був пріоритетним придбанням для іспанського тренера.

Ферран прийшов, щоб допомогти "синьо-гранатовим" покращити свою ситуацію у турнірній таблиці. Барселона після 18 турів йде лише на 7 місці. Каталонський клуб сенсаційно вибув із Ліги чемпіонів за результатами групового раунду. Єврокубкову весну команда продовжить у Лізі Європи.

Футбольна кар'єра Торреса