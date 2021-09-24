Офіційно: Динамо підписало новий контракт із Карлосом де Пеною

Київське Динамо уклало нову угоду з уругвайським півзахисником Карлосом де Пеною. Клуб не повідомляє термін нового контракту футболіста.

Уругваєць залишається у Києві

Карлос де Пена був за крок від того, щоб покинути чемпіона України. Попередня угода уругвайця була розрахована до 31 грудня 2021 року.

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Киянам вдалось переконати футболіста залишитись у команді. Однак термін нової угоди у клубі не повідомляють. Немає інформації про це і на порталі Transfermarkt. Там взагалі ще досі висить термін старого контракту.

Головний тренер динамівців Мірча Луческу захотів зберегти талановитого футболіста у своєму складі. Румунський спеціаліст бачить у схемі гри Динамо забивного уругвайця. На таку довіру наставника півзахисник відповів згодою.