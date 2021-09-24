Офіційно: Динамо підписало новий контракт із Карлосом де Пеною
Джерело:ФК Динамо
Київське Динамо уклало нову угоду з уругвайським півзахисником Карлосом де Пеною. Клуб не повідомляє термін нового контракту футболіста.
Уругваєць залишається у Києві
Карлос де Пена був за крок від того, щоб покинути чемпіона України. Попередня угода уругвайця була розрахована до 31 грудня 2021 року.
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Киянам вдалось переконати футболіста залишитись у команді. Однак термін нової угоди у клубі не повідомляють. Немає інформації про це і на порталі Transfermarkt. Там взагалі ще досі висить термін старого контракту.
Головний тренер динамівців Мірча Луческу захотів зберегти талановитого футболіста у своєму складі. Румунський спеціаліст бачить у схемі гри Динамо забивного уругвайця. На таку довіру наставника півзахисник відповів згодою.
- Карлос де Пена виступає за київський клуб із квітня 2019 року. Динамо отримало уругвайського гравця у статусі вільного агента.
- Вже у свій перший рік у команді отримав звання найкращого гравця клубу за версією уболівальників.
- У минулому сезоні футболіст відіграв за "біло-синіх" 33 матчі в усіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 6 асистів.
- У новому сезоні-2021/2022 де Пена провів за динамівців 8 поєдинків, відзначився двома голами та трьома результативними передачами.