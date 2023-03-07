Турецькі мотиви в українських кольорах: УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2023 – фото

УЄФА визначилась із м'ячем, яким зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2023. Круглого виконали за мотивами країни, яка прийме вирішальний поєдинок за трофей.

Турецький Стамбул 10 червня прийме ключовий матч найпрестижнішого європейського турніру. Спортивний бренд Adidas вирішив не відставати та оформив м'яч, віддавши честь країні-господарці фіналу Ліги чемпіонів-2023.

Оце так Сезон-2022/2023 для нього закінчений: ПСЖ втратило лідера перед матчем із Баварією в ЛЧ

Ексклюзивний м'яч фіналу ЛЧ

Круглого оформили за турецькими мотивами, які розфарбували у синій, жовтий та червоний кольори. М'яч презентували на подушках із турецькими візерунками та на фоні узбережжя.



Офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2023 / Фото з твітеру UEFA Champions League

Також УЄФА пригадала у твітері, як з роками змінювали м'ячі фіналу Ліги чемпіонів.



М'ячі фіналів Ліги чемпіонів / Фото з твітеру UEFA Champions League

7 – 8 березня визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2022/2023. У ці два дні відбудуться чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Челсі після мінімальної поразки прийме Боруссії Дортмунд, а Бенфіка вдома зіграє проти Брюгге. Перша зустріч цих двох команд закінчилась перемогою "орлів" 2:0.

8 березня Баварія спробує вдруге переграти ПСЖ після перемоги 0:1 у Парижі. Натомість Мілан зіграє на виїзді проти Тоттенхема. Перший матч закінчився звитягою "россонері" 0:1.

Вже 14 – 15 березня відбудеться друга порція матчів-відповідей 1/8 фіналу.