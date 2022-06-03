Одягнули наручники та відвели у відділок, – арбітриня Петрова про своє викрадення окупантами
Джерело:"Про футбол"
Російські окупанти викрали арбітриню Ірину Петрову у Новій Каховці 9 травня. Вона пробула у полоні 5 днів.
Петрова: Мені ще дивом пощастило
Арбітриня розповіла, як потрапила у полон. За словами Ірини, на неї донесли місцеві колаборанти.
До теми Погрожували ув'язненням до 10 років: арбітриня Петрова про полон окупантів у Новій Каховці
"9 травня мав бути мирний мітинг. Проте ніхто не вийшов, адже це небезпечно. Мене затримали саме в цей день через те, що мене хтось здав. Я запостила інформацію про людей, які перейшли на сторону окупантів. Через пів години за мною прийшли прямо у мій двір", – сказала Петрова.
Я запитала, кого вони шукають. Вони назвали моє ім'я, я почала говорити, що це не я. Сказали віддати телефон. Вони там вже викликали підмогу, тому я все ж віддала телефон, а мені одягнули наручники та відвели у відділок,
– розповіла арбітриня.
Ірина зазначила, що їй погрожували ув'язненням до 10 років. Також арбітриня розповіла про перебування в окупантів. За її словами, бойовики не вдавалися до фізичного насилля.
"Вони хотіли перевірити мої фото і чи немає іншої провокативної інформації. Слідчий почав займатися моєю справою. Він сказав, що мене триматимуть від 3 до 15 діб, але якщо щось знайдуть, то навіть 10 років. Він так морально давив.
Мені пощастило, мене посадили не у камеру в підвалі, а в окрему кімнату. Чайник, "дуйчик" та книги були. Але у мене страх замкненого простору, тому я панікувала в перший день. Проте до чоловіків там зовсім по-інакшому ставляться. Мені ще чудом пощастило. Тут кожному дають роботу, я, наприклад, мила посуд", – додала Ірина.
Арбітриня публічного заявляла про свою громадянську позицію
- У перші дні повномасштабного наступу окупантів Ірина активно висловлювала свою громадянську позицію.
- Нова Каховка від перших днів повномасштабної війни тимчасово захоплена російськими військами. Попри це, Ірина Петрова була активною учасницею проукраїнських мітингів, де вона стояла з плакатом "Нова Каховка – це Україна".
- Також Петрова відмовилася судити футбольний матч, який організовувала окупаційна влада.
- 9 травня загарбники викрали арбітриню Ірину біля її будинку. 13 травня окупанти випустили її з полону.