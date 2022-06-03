Одягнули наручники та відвели у відділок, – арбітриня Петрова про своє викрадення окупантами

Російські окупанти викрали арбітриню Ірину Петрову у Новій Каховці 9 травня. Вона пробула у полоні 5 днів.

Петрова: Мені ще дивом пощастило

Арбітриня розповіла, як потрапила у полон. За словами Ірини, на неї донесли місцеві колаборанти.

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"9 травня мав бути мирний мітинг. Проте ніхто не вийшов, адже це небезпечно. Мене затримали саме в цей день через те, що мене хтось здав. Я запостила інформацію про людей, які перейшли на сторону окупантів. Через пів години за мною прийшли прямо у мій двір", – сказала Петрова.

Я запитала, кого вони шукають. Вони назвали моє ім'я, я почала говорити, що це не я. Сказали віддати телефон. Вони там вже викликали підмогу, тому я все ж віддала телефон, а мені одягнули наручники та відвели у відділок,

– розповіла арбітриня.

Ірина зазначила, що їй погрожували ув'язненням до 10 років. Також арбітриня розповіла про перебування в окупантів. За її словами, бойовики не вдавалися до фізичного насилля.

"Вони хотіли перевірити мої фото і чи немає іншої провокативної інформації. Слідчий почав займатися моєю справою. Він сказав, що мене триматимуть від 3 до 15 діб, але якщо щось знайдуть, то навіть 10 років. Він так морально давив.

Мені пощастило, мене посадили не у камеру в підвалі, а в окрему кімнату. Чайник, "дуйчик" та книги були. Але у мене страх замкненого простору, тому я панікувала в перший день. Проте до чоловіків там зовсім по-інакшому ставляться. Мені ще чудом пощастило. Тут кожному дають роботу, я, наприклад, мила посуд", – додала Ірина.

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