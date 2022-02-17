Одразу два бої: нові деталі потенційної дуелі Ломаченка з абсолютним чемпіоном світу
Джерело:ютуб-канал The 3 Knockdown Rule
Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (16-2, 11 КО), висловився про потенційний поєдинок свого підопічного з абсолютним лідером легкої ваги Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), розкривши деякі подробиці угоди.
За словами Клімаса, наразі сторони обговорюють угоду на два поєдинки між українцем і австралійцем. У такому разі, якщо Камбосос програє в першій дуелі, то зможе скористатися правом на бій-реванш, аби повернути титули.
До слова WBO призначила Камбососу захист титулу проти Ломаченка, – журналіст
У мене всередині є передчуття, що поєдинок Ломаченко - Камбосос відбудеться. Ми ведемо переговори про контракт на два бої, зокрема якщо Ломаченко переможе, то відбудеться реванш. З боку австралійського уряду є певний інтерес, тому ми ведемо діалог. Що стосується термінів, то це орієнтовно буде кінець травня чи червень,
– сказав Клімас.
Також менеджер українця зазначив, що для того, щоб бій не зірвався через зовнішні обставини, Ломаченко готовий провести тренувальний табір в Австралії, де й повинен відбутися поєдинок з Камбососом.
"Поїхати до Австралії? Ми готові, щоб Вася провів там тренувальний табір. Так ми зможемо гарантувати, що бій відбудеться, адже кордони можуть закривати та відкривати. Припустимо, що бій відбудеться у травні. Тоді вже у березні Ломаченко почне готуватися до нього в Австралії ", – підсумував він.
Ломаченкопішов на поступки заради бою
- У ЗМІ з'явилася інформація, що бій Хейні – Камбосос не можуть організувати через фінансові проблеми.
- Натомість Ломаченко готовий втратити гроші, щоб отримати шанс завоювати титули. За попередньою інформацією, Василь більш близький до поєдинку, аніж Хейні.
- Егіс Клімас заявив, що промоутери Ломаченка вже зробили пропозицію австралійцю.