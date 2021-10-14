Одразу четверо українських тенісистів виступлять на Кубку Кремля у Москві
Джерело:24 канал
Три українські тенісистки – Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко – заявилися для участі в одиночному розряді на турнірі WTA500 Кубок Кремля, що пройде у Москві.
Усі вони мають розпочати виступ з кваліфікації. Цуренко потрапила в список для кваліфікації після зняття кількох тенісисток.
До слова Світоліна втратила шанси на участь у Підсумковому турнірі WTA
Тоді як Ястремська та Калініна все ще мають шанс потрапити в основну сітку: Даяна перебуває на першому місці в альтернативному списку (це означає, що у випадку зняття когось з основної сітки, саме українка потрапить туди), а Ангеліна – третя у цьому списку.
Серед чоловіків виступить друга ракетка України Ілля Марченко. Він почне в кваліфікації московського турніру. Українець зайняв місце, яке звільнилося після відмови росіянина Євгена Донського.
Чи виступали раніше українці на Кубку Кремля
- Кваліфікація Кубка Кремля-2021 розпочнеться в суботу, 16 жовтня. А основна сітка – з 18 по 24 жовтня.
- Для трьох українок це не перша участь в Кубку Кремля. Ястремська виступала в Москві у 2017 та 2019 роках, Калініна – у 2015, 2017 та 2019. А Цуренко змагалася на Кубку Кремля сім разів – з 2012 по 2018 роки. Її найкращий результат - вихід у півфінал у 2015-му.
- У 2019 році в одиночній сітці Кубка Кремля змагалися четверо українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська – в основі, Ангеліна Калініна та Надія Кіченок – в кваліфікації.
- Кубок Кремля - другий турнір WTA, який проходитиме в Росії у 2021 році. У березні відбувся турнір WTA500 у Санкт-Петербурзі, де участь брали українки Катаріна Завацька та Надія Кіченок.