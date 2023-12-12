Одноголосна підтримка: Шевченко офіційно висунутий кандидатом на посаду президента УАФ

Андрій Шевченко став кандидатом у президенти Української асоціації футболу. Легенда українського футболу може замінити на цій посаді Андрія Павелка.

Легенда українського футболу та володар Золотого м'яча 2004 року Андрій Шевченко висунутий на посаду президента Української асоціації футболу. Кандидатуру Шевченка висунули одразу 14 керівних органів постійних членів УАФ.

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Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ і повинна мати мінімальну підтримку з боку не менше ніж 1/3 постійних членів УАФ,

– йдеться у Статуті Української асоціації футболу.

Оскільки постійними членами УАФ є 27 організацій, то 1/3 становить 9 із них. Шевченка ж висунули аж 14. Конгрес УАФ, на якому буде обрано нового президента організації, має відбутися 25 січня 2024 року.

Члени УАФ, які висунули Андрія Шевченка кандидатом на обрання президентом УАФ:

Київське об'єднання асоціацій футболу Запорізька обласна асоціація футболу Луганська обласна асоціація футболу Асоціація футболу Донецької області Асоціація футболу Миколаївської області Одеська обласна футбольна асоціація Житомирська обласна асоціація футболу Асоціація футболу Тернопільщини Асоціація футболу АР Крим та Севастополя Черкаська обласна асоціація футболу Хмельницька обласна асоціація футболу Асоціація футболу Сумської області Асоціація футболу Дніпропетровської області Чернігівська обласна асоціація футболу

Андрій Шевченко матиме шанс замінити свого тезку Андрія Павелка. Чинний голова УАФ перебуває у СІЗО за підозрою у корупції. Сам Шевченко поки що не робив офіційних заяв щодо участі у виборах президента УАФ.