З одного боку – холод, з іншого – страх, що твій будинок стане ціллю ракети чи снаряда, – Цимбал

Український біатлоніст Богдан Цимбал проживає разом зі своєю родиною у Чернігові. Він розповів, що його будинок розташований недалеко від кордону з окупантами.

"Ми хочемо мирного неба для нашого сина"

Цимбал не так давно повернувся з Олімпіади-2022. У житті спортсмена сталася особлива подія, коли він представляв Україну на міжнародній арені.

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У біатлоніста 2 лютого народився син. Родина спортсмена проживає у Чернігові. Це місто героїчно бореться з російськими окупантами.

"У мене є дружина і маленька дитина. Ми у місті, яке розташоване дуже близько від кордону з Росією та Білоруссю.

Ви усвідомлюєте, що відчуває моя дружина, яка має годувати нашу дитину грудьми в підвалі, де температура – всього 8 градусів? І в таких умовах теж треба переодягатися.

Ми у підвалі вже три дні. Останнім часом по всьому місту чути дуже серйозні обстріли. З одного боку – холод, а з іншого – страх, що твій будинок стане ціллю ракети чи снаряда. Я не знаю, що сказати", – розповів Богдан.

Війна – це не те, чого ми хочемо! Ми хочемо мирного неба для нашого сина,

– наголосив Цимбал.



Богдан разом зі своїм сином / Фото з інстаграму Еріка Лессера



Вид з вікна біатлоніста у Чернігові / Фото з інстаграму Еріка Лессера

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