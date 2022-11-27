Одночасно наймолодші та найстарші: Мессі та Леброн встановили нові рекорди

Футболіст Ліонель Мессі та баскетболіст Джеймс Леброн встановили схожі рекорди. Та кожен у своїй галузі.

Спортсмени досягнули висот за певними результативними показниками. Це зробило їх одночасно наймолодшими та найстаршими рекордсменами.

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Ліонель Мессі

У матчі другого туру чемпіонату світу 2022 у Катарі, збірна Аргентини зустрічалась зі збірною Мексики (2:0). У віці 35 років та 155днів Лео вдалось забити у ворота суперника та ще й асистувати своєму партнеру Енцо Фернандесу. Так Мессі став наймолодшим та найстаршим гравцем, які робили гол+пас на Мундіалях.

На чемпіонаті світу 2006 у Німеччині юний Мессі у віці 18 років та 357 днів зробив подібне. У матчі проти збірної Сербії та Чорногорії (6:0) він також забив гол та асистував Креспо.

матч між Аргентиною та Мексикою став майже найвідвідуванішим у історії ЧС – 88 966 глядачів. Більше вболівальників прийшло на фінальний матч ЧС-1994 між Бразилією та Італією – 94 194.

Джеймс Леброн

Як повідомляє StatMuse у матчі проти Сан-Антоніо, 37-річний Леброн записав на свій рахунок 39 очок, 11 підбирань і 3 передачі, релізувавши 7 триочкових. Через такий результат, Джеймс став наймолодшим та найстаршим гравцем НБА, який набрав 35+ очок, оформив 10+ підбирань та закинув 7 триочкових в одному матчі.

У 2005 році, тоді 20-річний Леброн у матчі проти Мілвокі набрав 40 очок, зробив 10 підбирань та передач, реалізувавши 7 триочоквих.

Леброн проводить свій 19 сезон у НБА.