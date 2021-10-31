Один удар за матч від Руху: Олександрія зіграла у нудну нічию у Львові – відео
Джерело:24 канал
Львівський Рух 31 жовтня приймав Олександрію у рамках 13 туру УПЛ. Команди розійшлись мировою.
Рух – Олександрія 0:0
Вилучення: Кузик, 90+3 (Рух)
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Рух на правах господаря вже з перших секунд пішов вперед. Клубу потрібно було реабілітуватись перед рідними уболівальниками за поразку у Кубку України проти Зорі (0:2). Але гостроти не створили. Що не скажеш про атаки суперника.
Мірошниченко пробив над поперечиною. А м'яч після удару Кірюханцева впевнено до рук забрав Паньків. Олександрія цікавіше грала у першій частині матчу.
За 30 хвилин зустрічі львівський клуб жодного разу не влучив у ворота Олександрії. Гості розігрували красиві комбінації, але захист господарів діяв дуже щільно та надійно.У першій 45-хвилинці команди не забивали – 0:0.
Відеоогляд найкращих моментів першого тайму
Початок другої частини гри був дуже нудним та бідним на моменти. Устименко міг виходи віч-на-віч із голкіпером Львова, але суддя зафіксував офсайд.
Рух продовжував добре захищатись у грі другим номером.
На 81-й хвилині львівський клуб заробив право на штрафний із перспективної позиції. Захисник Руху Білий пробив поруч зі стійкою. Це був перший удар у сторону воріт Олександрії.
Гості вперше пробили у володіння Руху у другому таймі. Мустафаєв розстрілював ворота львівського клубу – Паньків був на місці.Вилучення! У компенсований арбітром до матчу час Кузик побачив перед собою другу жовту картку, яка привела до вилучення.
- Рух та Олександрія розписали нудну та "суху" мирову – 0:0. Клуби заробили по одному очку. Львівська команда з 13 пунктами посідає 10 місце. Олександрія – шоста, у її активі 20 балів.