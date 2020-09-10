Львівські "Карпати" опублікували річний кошторис на утримання стадіону "Україна", загальна сума якого склала 5,5 мільйонів гривень.

Львівський клуб опублікував всі статті витрат на офіційному сайті.

До слова: ПФК "Львів" може проводити матчі у Тернополі через суперечки з "Карпатами" щодо стадіону

Кошторис виглядає так:

Електроенергія (і обігрів поля) – 2,225 млн гривень

Зарплата обслуговуючого персоналу – 1,384 млн гривень

Догляд за газоном – 1,207 млн ​​гривень

Водопостачання – 597 тисяч гривень

Вивезення сміття – 66 тисяч гривень

За умови проведення на "Україні" протягом сезону 13 матчів, кожен з них обходиться "Карпатам" в 421 тисячу гривень. Якщо уявити, що "Україна" буде передана в комунальну власність і всі три клуби зіграють тут всі свої матчі, кожен з них буде коштувати 140 тисяч гривень.

"Додамо, що "Карпати" назвали "Руху" ціну в 135 тисяч гривень за один матч, а "Львову" запропонували гнучку систему співпраці на весь сезон", – сказано в заяві клубу.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: