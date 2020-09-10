Один матч – півмільйона гривень: "Карпати" потратили фантастичну суму на стадіон "Україна"
Львівські "Карпати" опублікували річний кошторис на утримання стадіону "Україна", загальна сума якого склала 5,5 мільйонів гривень.
Львівський клуб опублікував всі статті витрат на офіційному сайті.
До слова: ПФК "Львів" може проводити матчі у Тернополі через суперечки з "Карпатами" щодо стадіону
Кошторис виглядає так:
- Електроенергія (і обігрів поля) – 2,225 млн гривень
- Зарплата обслуговуючого персоналу – 1,384 млн гривень
- Догляд за газоном – 1,207 млн гривень
- Водопостачання – 597 тисяч гривень
- Вивезення сміття – 66 тисяч гривень
За умови проведення на "Україні" протягом сезону 13 матчів, кожен з них обходиться "Карпатам" в 421 тисячу гривень. Якщо уявити, що "Україна" буде передана в комунальну власність і всі три клуби зіграють тут всі свої матчі, кожен з них буде коштувати 140 тисяч гривень.
"Додамо, що "Карпати" назвали "Руху" ціну в 135 тисяч гривень за один матч, а "Львову" запропонували гнучку систему співпраці на весь сезон", – сказано в заяві клубу.
"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо
"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.
За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення:
- зарахувати "Карпатам" дві технічні поразки, а "Маріуполю" – дві перемоги;
- виключити ФК "Карпати" (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;
- зарахувати "Карпатам" у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.
-
Один матч – півмільйона гривень: "Карпати" потратили фантастичну суму на стадіон "Україна"сьогодні , 20:46
-
Викликав 19 повій: ексзірку чемпіонату України вигнали з команди через секс-скандал5 вересня , 18:50
-
Ломаченко після Лопеса рік не вийде у ринг: українець отримав попередження від батька Теофімо4 вересня , 12:51