Один з лідерів збірної України офіційно покинув Барселону
2 липня 2021 , 21:13Читать новость на русском
Джерело:БК Гран-Канарія
Баскетболіст збірної України Артем Пустовий покинув Барселону та перейшов у Гран-Канарію. Контракт розрахований на 1 сезон.
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Кар'єра Пустового
- Українець провів три сезони за Барселону, зігравши в цілому 80 матчів в іспанських турнірах і Євролізі. У сезоні ACB-20/21 він набирав в середньому 7,8 очка і 3,2 підбору, проводячи по 14,5 хвилини за гру.
- До Барси Пустовий грав за Обрадойро і Хімік. У 2015 році він виграв чемпіонат України, а в цьому сезоні став чемпіоном іспанської ліги.