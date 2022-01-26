Один з лідерів Баварії вирішив покинути клуб і знайшов собі нову команду

Мюнхенська Баварія другий рік фактично безкоштовно відпустить свого футболіста. Після "вільного трансферу" Давіда Алаби в Реал, клуб покине й центрбек Ніклас Зюле.

Барселона й Челсі борються за Зюле

У Зюле та Баварії 30 червня 2022 року закінчується контракт. За інформацією ЗМІ, оборонець відхилив пропозицію чемпіонів Німеччини продовжити угоду із зарплатою в 10 мільйонів євро на рік.

До слова Баварія планує продати влітку Левандовського, якщо нападник не підпише новий контракт

26-річний футболіст повідомив керівництво Баварії про своє рішення не продовжувати контракт перед грою з Гертою (1:4).

Повідомляється, що Зюле практично домовився зі своєю новою командою, яку він підсилить влітку 2022 року на правах вільного агента.

Назва нового клубу Нікласа наразі невідома. На футболіста збірної Німеччини претендують Барселона, Челсі та Ньюкасл.

Баварія вже знайшла заміну Зюле

Мюнхенський клуб може замінити Зюле одним з чинних футболістів Боруссії Менхенгладбах.

Маттіас Гінтер й Деніс Закарія оголосили, що покинуть "жеребців". Баварія готова підписати контракт з одним із них.

За інформацією ЗМІ, мюнхенці пропонують Гінтеру контракт на 4 роки. Водночас Закарію Баварія може придбати ще взимку.

Також Баварія начебто була зацікавлена в послугах Антоніо Рюдігера з Челсі. Його контракт з лондонцями закінчується влітку.