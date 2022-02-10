Один із найперспективніших українських боксерів проведе бій з непереможним бразильцем

Український володар поясу WBA NABA у найлегшій вазі Олег Довгун (12-0, 5 КО) проведе наступний бій 18 березня. Суперником українця стане бразилець Мішель Да Сілва (13-0, 12 КО).

Бій відбудеться на вечорі боксу Star Boxing у Хантінгтоні, Нью-Йорк, США. Поєдинок буде розрахований на десять раундів.

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"Мій наступний поєдинок буде 18 березня проти непереможного боксера. Я слідую своїй мрії стати чемпіоном світу. Слава Україні", – сказав Довгун у власному інстаграмі.

Хто такий Олег Довгун