Один із босів Олімпіади в Ріо засуджений до 30 років в'язниці

Колишній голова Оргкомітету Олімпіади-2016 та президент олімпійського комітету Бразилії Карлос Нузман був визнаний винним у справі про корупцію. За це він отримав термін ув'язнення – 30 років та 11 місяців.

Рішення проти Нузмана було прийняте по справі щодо підкупу голосів. Вона стосувалася перемоги заявки Ріо-де-Жанейро на проведення Олімпійських та Паралімпійських Іграх у 2016 році.

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Нузмана було визнано винним у корупції, управлінні злочинною групою, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Проте 79-річний чоловік не сяде у в'язницю, доки не буде завершено апеляцію за всіма звинуваченнями.

Справа проти Нузмана – найбільша із серії звинувачень проти широкого кола осіб, пов'язаних з корупцією через кандидатуру Ріо-де-Жанейро. Колишнього губернатора регіону Серджіо Кабрала, а також бізнесменів Артура Соареша і Леонардо Грінера вже засуджено до тюремного ув'язнення.

За версією слідства, четверо підкупили колишнього президента Міжнародної федерації легкої атлетики Ламіна Діака та його сина Папу Діака.

Кабрал, який відбуває термін у в'язниці з 2016 року, зізнався, що заплатив два мільйони доларів за шість голосів за проведення Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Він стверджує, що гроші надійшли із рахунків заборгованості Соареша самому собі. Ще 500 тисяч євро було виплачено синові Дьяка за ще три голоси членам МОК.

Вибори столиці Ігор-2016 проходили на сесії МОК у Копенгагені в жовтні 2009 року. Крім Ріо-де-Жанейро на проведення Олімпіади претендували Мадрид, Токіо і Чикаго. У першому раунді голосування з боротьби вибув Чикаго, у другому — Токіо. У третьому раунді Ріо переміг Мадрид з рахунком 66:32.