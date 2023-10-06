Цинізму немає меж: президент НОК Росії звинуватив МОК у "спортивному геноциді"

З 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі відбуватимуться літні Олімпійські ігри. Участь у змаганнях російських спортсменів досі залишається під питанням.

Президент МОК Томас Бах зі всіх сил намагається лобіювати інтереси атлетів із країни-агресорки. Від систематично заявляє, що спорт поза політикою та вважає, що тамтешні спортсмени ні в чому не винні.

До теми Тривожний натяк: Бах видав божевільний спіч про участь усіх країн на Олімпіаді, попри війну

Маразм росіян не знає меж

Проте російські чиновники роблять усе, щоб МОК нарешті розплющив очі та почав приймати адекватні рішення. 5 жовтня НОК Росії прийняв у свій склад нових регіональних членів з тимчасово окупованих територій України: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Це все відбулося напередодні засідання МОКу, де буде розглядатися ймовірна участь спортсменів із Росії в ОІ-2024 у Парижі.

У день незаконного шабашу з прийомом українських територій до НОК Росії терористи вбили у Харківській області понад 50 людей у селі Гроза, влучивши ракетою в кафе, де відбувався поминальний обід. На фоні такої трагедії та справжнього геноциду, який коять росіяни в Україні, президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков видав спіч, цинізму якого немає меж.

Він назвав неприйнятними умови допуску спортсменів із Росії до міжнародних змагань у нейтральному статусі та закликав скасувати будь-які санкції щодо російських атлетів, звинувативши МОК у "спортивному геноциді", повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Можна прямо говорити, що МОК змушує наших спортсменів в обмін на допуск до змагань відмовитися від своєї національної приналежності, життєвих принципів та своєї спортивної федерації, команди та своїх партнерів у галузі. Це вже навіть не дискримінація, а у чистому вигляді спортивний геноцид.



Позиція ОКР однозначна: ми вважаємо єдиним правильним рішенням на даний момент скасування всіх рекомендацій дискримінаційного характеру та повернення до рівноправної та повноцінної участі спортсменів усіх країн без будь-яких обмежень, для нас неприйнятне підписання будь-яких документів, декларацій, які мають політичний відтінок,

– сказав Поздняков.

Зазначимо, що напередодні з'явилося відео зі стадіону в Маріуполі, де після приходу туди "руського міра" життя зупинилося. Це ж стосується і багатьох регіонів України, де фізично атлети не мають можливості займатися спортом та просто почуватися у безпеці. І це вже не говорячи про "Янголів спорту", які віддали своє життя за свободу рідної країни.

Тому після таких заяв, нарешті, настав час діяти Томасу Баху. Якщо життєві принципи російських спортсменів співпадають з позицією їх держави, то їм не місце на Олімпіаді, все дуже просто…