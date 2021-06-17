Хороша оборона, – очікування Зінченка перед грою з Північною Македонією на Євро-2020

Збірна України 17 червня зіграє свій другий матч на Євро-2020. Лідер команди Олександр Зінченко поділився очікування від майбутньої гри проти Північної Македонії.

Очікування перед грою

Українська збірна вийде на газон стадіону "Арена Насіональ" лише за перемогою. Стабільний гравець основи Олександр Зінченко поведе команду в атаку.

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Футболіст Манчестер Сіті перед грою відзначив організовану оборону Північної Македонії. Зінченко напередодні поспілкувався із одноклубником Ілкаєм Гюндоганом, який виступає за збірну Німеччини. Німецька команда на характері вирвала перемогу у майбутнього суперника України 2:1. Гравець також відзначив, що легко підопічним Шевченка не буде. Він сказав: "Повір, ця команда намагається грати в хороший футбол".

Зінченко додав, що на Євро-2020 немає прохідних команд, усі показують хороший рівень футболу: "Ви бачите, що в цьому турнірі в багатьох матчах після першого тайму рахунок – 0:0. Це означає, що всі команди дуже добре організовані в захисті і грають обережно. На цьому рівні дуже складно забити".

Це відмінна команда. На полі вони як одна сім'я. У них немає таких гравців, як у Нідерландів, але вони дуже сильні як команда. У них дуже хороша організація оборони – їм вкрай складно забити,

– сказав Зінченко.

Північна Македонія видала класну гру проти Австрії. Футболістам навіть вдалось відігратись із рахунку 1:0, але на усі 90 хвилин команди не вистачило. Втомою македонців скористались австрійські гравці та здобули дебютну перемогу на Євро-2020 із рахунком 3:1.

Підопічні Андрія Шевченка прикро поступились Нідерландам 3:2. Голами у "синьо-жовтій" футболці відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Обидва забили у другому таймі.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 17 червня. Стартовий свисток аргентинського арбітра пролунає о 16:00.