Очі повилітали з орбіт: чемпіонський бій завершився нокаутом року – відео
1 листопада 2021 , 09:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США, пройшов вечір боксу, у головній події якого зустрілися боксери першої напівсередньої ваги Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) та Хосуе Варгас (19-2, 9 KO).
Жорстокий нокаут у першому раунді
32-річний американець Сепеда вже у першому раунді переміг 23-річного пуерториканця Варгаса.
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На 2-й хвилині поєдинку Хосуе нарвався на важкий зустрічний удар. Він зумів піднятися, проте лише для того, щоби бути нокаутованими за лічені секунди в кутку рингу. Таким чином, Хосе захистив пояс WBC Silver у надлегкій вазі.
Відео нокауту в бою Хосе Сепеда – Хосуе Варгас
- Сепеда здобув 35 перемогу в профі при двох поразках. Варгас, у свою чергу, програв удруге, маючи на рахунку 19 перемог.