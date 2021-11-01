Очі повилітали з орбіт: чемпіонський бій завершився нокаутом року – відео

У Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США, пройшов вечір боксу, у головній події якого зустрілися боксери першої напівсередньої ваги Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) та Хосуе Варгас (19-2, 9 KO).

Жорстокий нокаут у першому раунді

32-річний американець Сепеда вже у першому раунді переміг 23-річного пуерториканця Варгаса.

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На 2-й хвилині поєдинку Хосуе нарвався на важкий зустрічний удар. Він зумів піднятися, проте лише для того, щоби бути нокаутованими за лічені секунди в кутку рингу. Таким чином, Хосе захистив пояс WBC Silver у надлегкій вазі.

Відео нокауту в бою Хосе Сепеда – Хосуе Варгас