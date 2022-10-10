Путін - це зло: легенда англійського футболу відреагував на теракти по всій Україні

Гарі Лінекер підтримав нашу країну у непростий час. Ексфорвард Лестера, Евертона, Барселони та Тоттенхема дав коротку та ясну характеристику президенту Росії.

Вже більше семи місяців Росія та її скажений фюрер Владімір Путін ведуть жорстоку війну проти України. Країна-терорист окуповує наші території та вбиває мирне населення.

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10 жовтня став особливо жорстким днем. Терористи випустили більш ніж 80 ракет по українським містам, уразивши об'єкти інфраструктури та цивільні місця.

Весь цивілізований світ шокований від дій агресора та висловлює підтримку Україні. Коротко на воєнні злочини президента РФ відреагував відомий англійський ексфутболіст Гарі Лінекер.

Путін – це зло,

– написав у твітері Лінекер.

Також Гарі перепостив відео, як українські сили ППО збивають російську ракету. Даний фрагмент він охарактеризував коротко: "В яблучко".

Що відомо про обстріли українських міст 10 жовтня

Близько 07:30 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У багатьох містах пролунали звуки вибухів. Зокрема, у Львові, Хмельницькому, Житомирі, Тернополі, Кременчуку, Дніпрі.

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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу області є жертви. Відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.

Що стосується столиці, то мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждали 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста.