Шевченко звернувся до світу після масованих обстрілів України: про що сказав ексфутболіст

Колишній гравець та тренер збірної України розповів, як зустрів обстріли понеділка. Андрій Миколайович закликав всіх допомогти країні у цей важкий момент.

10 жовтня виявився дуже важким днем для України. Російські фашисти обстріляли українські міста, випустивши по ним близько 80 ракет.

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Найбільше постраждали Київ, Львів, Кременчук, а також південні та східні регіони України. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, цивільні місця, дитячі майданчики та школи тощо.

На такі дії окупантів відреагував легендарний український футболіст Андрій Шевченко, який є послом благодійного фонду United24. Володар Золотого М'яча закликав світ згуртуватись навколо допомоги Україні.

"80 ракет та 12 дронів-камікадзе випустила сьогодні Росія по нашій рідній землі. Київ, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Дніпро… Я зустрів цей обстріл в потязі, який зупинився посеред поля. І ці декілька годин були вічністю. Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки, не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення свободи.

Ми будемо захищати Україну. Ми будемо співати під обстрілами, як робили це сьогодні кияни в метро. Ми будемо битися, поки не переможемо. У цей дуже важкий день, ми дякуємо кожному із вас, хто розділяє з нами цей шлях. Що б ви не відчули сьогодні: причетність, любов і співчуття до України, або розпач, гнів і лють до наших ворогів — перетворіть ваші емоції на благодійні пожертви. Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги,

– написав Шевченко на своїй сторінці в інстаграм.

Наслідки терористичних ударів по Україні

Прем'єр Денис Шмигаль написав, що частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання.

У Офісі Президента заявили, що треба готуватися до наслідків атак і підтвердили удар по ТЕЦ. Особливо попросили економити електроенергію ввечері.

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Що стосується постраждалих, то мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждали 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.