Окупанти обстріляли район у Запоріжжі, де виріс капітан Динамо Сидорчук

Уранці 6 жовтня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівках у Запоріжжі. Атака окупантів забрала життя 2 людей – одна жінка загинула на місці удару, інша – у кареті швидкої допомоги.

Як виявилося, російська армія обстріляла район, де тривалий час проживав Сергій Сидорчук. Капітан Динамо прокоментував цинічний вчинок росіян.

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Сидорчук: Ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць

"Це мій двір. Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари. Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе.

Супергерої є. Це наші ЗСУ. Та електрокари. Попри затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні", – зазначив Сидорчук.

Також футболіст національної команди пригадав повернення росіян та білорусів до змагань піл егідою IBA. Він наголосив, що спорт наразі не може бути поза політики.

І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорт поза політикою? Серйозно? Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя, болить,

– додав Сидорчук.