"Нічого не буде, як раніше": футболіст збірної України прокоментував обстріл рідного Запоріжжя

Уночі 18 жовтня росіяни здійснили черговий терористичний акт. Вони обстріляли ракетами Запоріжжя, що призвело до жахливих наслідків.

Одна з ракет влучила у житловий будинок – 2 під'їзди зруйновано, а навколо зазнали пошкоджень ще 30 будівель. Зокрема, зазнав руйнувань Покровський кафедральний собор та легендарний стадіон "Торпедо".

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Терористам немає пробачення

Цей чорний день для Запоріжжя прокоментував півзахисник Сергій Сидорчук. Він є уродженцем постраждалого міста, де й розпочинав свою професійну кар'єру. Події сталися одразу після завершення матчу між збірними Мальти та України, в якому "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 3:1, а сам футболіст провів усі 90 хвилин на полі.

Матчі збірної ніколи не будуть такими, як раніше. Нічого не буде, як раніше. Ми більше не можемо радіти, забувши про все. Як можна святкувати перемогу національної команди, коли бачиш новини про влучання у твоєму рідному місті. Житловий будинок, ніч, загиблі… Знову! 601 день війни.



У цей самий момент, як я зараз пишу цей пост, бачу новини про тривогу, вибухи, влучання на Дніпропетровщині. Немає слів… Під час зборів та матчів фокус на гру, психологічно це рятує. А після допомагає лише допомога нашим військовим та волонтерським фондам, родина та робота. Тому продовжуємо своє робити. Інакше ніяк,

– написав Сидорчук.

Зазначимо, що також внаслідок обстрілу постраждала спортивна база "Динамо", у якій тренувався олімпійський призер із греко-римської боротьби Парвіз Насібов.

. Перед стартом сезону-2023/2024 Сергій Сидорчук, який 10 років провів у складі київського Динамо, перейшов у бельгійський Вестерло. У нинішній кампанії він встиг зіграти 4 матчі за новий клуб, результативними діями поки не відзначався.