Ольга Харлан у бомбосховищі відреагувала на ракетний обстріл України з боку Росії
Джерело:New Voice
Сьогодні, 26 серпня, українці прокинилусь від нової масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти завдали удари по енергетичній інфраструктурі у різних містах Україні, були також влучання у житлові будівлі.
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відреагувала на дії ворожої країни під час перебування у бомбосховищі. Фехтувальниця виразила ненависть до окупантів.
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Харлан про ракетну атаку росіян на Україну
У своєму Інстаграмі Ольга виклала фото з бомбосховища з дітьми. Українка різко відреагувала на ракетний обстріл з ворожої країни.
Росія – х***я. Реальність. Граємось у бомбосховищі, поки Росія обстрілює українські міста,
– підписала фото фехтувальниця.
Також Харлан не забула про Повітряні сили України та подякувала оборонцям неба за захист.
Ольга Харлан у бомбосховищі під час ракетної атаки на Україну / Stories з Інстаграму фехтувальниці
Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Кропивницькому, Одесі, Дніпрі та в багатьох інших містах України.