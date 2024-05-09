"Росія вчергове знищила дитинство": Шевченко емоційно відреагував на обстріл стадіону в Харкові

У День пам'яті та перемоги над нацизмом російські терористи обстріляли Харків. Ракета розірвалися на спортивному майданчику, де в цей момент діти грали у футбол.

8 травня російська армія завдала удару по Харкову. Під обстрілом опинився спортивний майданчик однієї зі шкіл міста.

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Шевченко: У дітей не було шансів сховатися

Внаслідок вибухів смертоносної зброї постраждало четверо дітей. Вони зазнали важких поранень.

На злочин росіян відреагував президент УАФ Андрій Шевченко, який опублікував емоційний пост на своїй сторінці у фейсбуці.

"Харків. Вчора на цьому полі біля школи грали троє хлопчиків віком 14-15 років. Кирило, Іван та Артур. Вчора на цьому полі розірвалася російська ракета. Сховатися у дітей не було жодного шансу, ракети долітають до Харкова так швидко, що добігти кудись просто не вистачає часу. Хлопці зараз в лікарні з дуже важкими травмами. Одному із них відірвало ногу. Все, чого хотіли ці діти – просто пограти в футбол.

Я часто чую на різних міжнародних майданчиках, що футбол поза політикою, поза війною. Розкажіть це батькам Кирила, Івана та Артура. І коли росія знову збреше, що знищила центр прийняття рішень, знайте, вчора росія вчергове знищила дитинство", – написав Шевченко.

Російська ракета вибухнула поблизу футбольного поля / фото Харківської ОДА

Також Андрій Миколайович вкотре підняв тему допуску російських спортсменів. Усім лобістам, які наполягають на поверненні атлетів з країни-агресорки, він порадив згадувати цю історію.