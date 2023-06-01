Геноцид в День захисту дітей: український спорт відреагував на ракетний обстріл Києва

В ніч на 1 червня російські терористи завдали чергового ракетного удару по столиці України. Уламки однієї з ракет влучили в будівлю дитячої поліклініки.

Внаслідок нічної ракетної атаки по Києву загинули троє людей, в тому числі дві дитини. На черговий злочин російських терористів відреагували українські спортсмени, пише 24 канал.

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"Відповідальність за геноцид нестиме вся держава-окупант"

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв опублікував фото зруйнованої поліклініки та прокоментував варварство російської армії.

Рашисти хочуть забрати у нас майбутнє, тому і чинять геноцид українських дітей в День захисту дітей. Відповідальність за геноцид буде нести вся держава-окупант,

– написав Олег Верняєв.

Реакція Олега Верняєва / Скриншот з інстаграму українського чемпіона

Дружина Олександра Усика Катерина теж відреагувала на нічний обстріл росіян, який забрав життя дітей.

Моя дитяча поліклініка. 1 червня – День захисту дітей 03:00. Загинули 3-є, з них 2 дитини, вони бігли у сховище,

– написала Катерина Усик.

Катерина Усик відреагувала на ракетний удар / Скриншот з інстаграму

Не могла не прокоментувати трагедію українська легкоатлетка Ірина Климець. Чемпіонка Універсіади-2019 опублікувала світлини зі зруйнованої поліклініки у Деснянському районі Києва.

Реакція Ірини Климець / Скриншот з інстаграму спортсменки

Чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук опублікувала світлину зі зруйнованої уламками ракет будівлі, на якій рятувальники дістають з-під завалів людей.

Реакція Марини Бех-Романчук / Скриншот з інстаграму легкоатлетки

Ракетний обстріл Києва