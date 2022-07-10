У Кривому Розі через обстріл окупантів загинула чемпіонку України зі спортивних танців

У Кривому Розі 9 липня загинула 20-річна українка Дар’я Курдель. Вона була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців.

Окупанти забрали життя у 20-річної спортсменки

Зранку 9 липня російські окупанти обстріляли мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. 41-річна жінка загинула на місці, а поранених батька та дочку Курдель госпіталізували до лікарні.

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На жаль, дівчину врятувати не вдалося.

20-річна дівчина тренувалася на спортмайданчику зі своїм батьком, коли прилетів снаряд із реактивних систем залпового вогню.

За інформацією gorsovet.com.ua з посиланням на очевидців, у 43-річного чоловіка були видимі ознаки поранень, а у дівчини ні. Вона сиділа біля паркану і була дуже бліда. Перехожі до приїзду медиків надали першу допомогу постраждалим.

У лікарні з'ясувалося, що у Дар'ї осколками зачеплені серце та печінка. Дівчина померла в реанімації.

У момент обстрілу Дар’я разом з батьком тренувалися на спортивному майданчику.

Разом із мамою Дар'я вела студію танців на пілоні в Інгульці. Свого часу вона виграла чемпіонат України у цьому виді спорту. Навчалася у Криворізькому юридичному професійному коледжі.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу