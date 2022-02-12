Ображався місяць, – Заваров про скандальний прихід Шевченка у збірну перед Євро-2016

Олександр Заваров, колишній помічник екстренера збірної України Михайла Фоменка, прокоментував ротацію у національній команді перед Євро-2016. Перед чемпіонатом Європи Заварову довелося покинути збірну України, а на його місце прийшов Андрій Шевченко.

У Заварова закінчився контракт у 2015 році

Легенда Динамо розповів, чи тримає образу на Андрія Шевченка, який замінив його у збірній України. За словами фахівця, він ображений на ситуацію.

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Якось на ситуацію. Ну, поображався місяць. Якось було прикро, тим паче зроблено було ніби спеціально, бо я у Франції багато років був, жив і живу там, і грав. Наче у Франції граємо, ну що? Важко було почекати до кінця чемпіонату Європи, щоб не продовжити зі мною контракт?,

– сказав Заваров.

. Наприкінці кар'єри футболіста Заваров грав у Франції за Нансі та Сен-Дізьє. Також очолював Сен-Дізьє у період з 1995 до 2003 року. У цьому клубі українець був "граючим тренером".

Український тренер розповів, що в нього був контракт зі збірною України до листопада 2015 року. Його місце у збірній зайняв Шевченко, який став помічником Фоменка. Після Євро-2016 Шевченко очолив збірну.

"Я міг би зробити, попросити. Чому ми це робили? Фоменко, Онищенко, я, Сивуха – контракт був до листопада 2015 року. Що вартувало президенту Конькову сказати підписати на десять років зі мною контракт?", – заявив Заваров.

Він запевнив, що не хотів випрошувати собі контракт, щоб залишитися у збірній. Разом з тим, Заварова обурює, що тодішня ФФУ раніше не повідомила, що не продовжить з ним контракт.

"Це буде на їхній совісті. Виклич ти за місяць і скажи, що не будемо продовжувати контракт", – сказав тренер.

Заваров додав, що питання, чому тодішній тренер збірної Михайло Фоменко не відстоював його кандидатуру – потрібно адресувати йому.

. Збірна України провалила Євро-2016, вилетівши з турніру вже після 2-го туру. Українці програли Німеччині, Північній Ірландії та Польщі, не забивши жодного голу.