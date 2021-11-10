Обрали його не через ім'я, – власник Дженоа пояснив вибір Шевченка на посаду тренер

Андрій Шевченко офіційно представлений головним тренером італійського Дженоа. За кілька днів після підписання контракту з українцем, у Ґенуї відбулася пресконференція керівництва клубу та Шевченка.

Співвласник компанії 777Partners, якій належить клуб, Джош Вондер пояснив, чому запросив до Дженоа українського фахівця.

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Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його розум. Ми були вражені його ідеями, його футбольним аналізом. Він уміє мотивувати гравців. Не було жодної людини, яка б про неї сказала щось погане. Таких тренерів дуже мало у світі,

– сказав Вондер.

Власник Дженоа також відзначив кілька сильних рис, якими Шевченко вразив майбутнє керівництво.

"Під час усіх комунікацій ми були вражені його думками про футбол, його ідеями, аналізом та вмінням мотивувати гравців. І мабуть найважливіше – під час пошуку ми копали глибоко і спілкувалися з багатьма людьми, але ніхто не сказав поганого слова про Андрія. У емоційному світі футболу - це велика рідкість. Тож Шевченко відповідав усім необхідним якостям, ми раді, що він тепер вестиме цей проєкт", - резюмував Вондер.

Джоша Вондера також запитували про наступні кроки Дженоа, і власник неодноразово повторив - найважливішим завданням був пошук тренера. А тепер на клуб очікує велика кількість змін, які будуть проведені уже з Шевченком.

"Думаю, ми були чіткими у своїх словах – це повне переосмислення футбольного клубу. Найважливішим елементом цього переосмислення був вибір містера Шевченка. Упродовж наступних тижнів та місяців буде багато речей, що змінюватимуться. Зміни не завжди проходять легко, але це те, що має трапитися обов'язково. Зараз важливо сфокусуватися на прибутті Шевченка", – відповів Вондер.

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