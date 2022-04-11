В обоймі чемпіона чи у пошуках нового клубу: МанСіті визначився з майбутнім Зінченка

Олександр Зінченко займає роль гравця ротації у клубі з Манчестера. "Містяни" визначились із долею українського захисника у команді.

Не потрапив у список гравців "на вихід"

У Манчестер Сіті відбутись невелика ротація складу. Однак у число гравців, які можуть покинути команду, не потрапив Олександр Зінченко.

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Тренерський штаб на чолі з Пепом Гвардіолою бачить українця у розташуванні команди й надалі. Зінченко не покине "містян" у літнє трансферне міжсезоння.

Манчестер Сіті після 31 туру посідає перше місце у турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Гвардіоли здобули вже 74 очки.

10 квітня "містяни" розписали бойову мирову з Ліверпулем 2:2. Зінченко потрапив у заявку на гру, але так і не з'явився на футбольному полі.

Кар'єра Зінченка у МанСіті