Обов'язково перемагайте, – Зеленський звернувся до олімпійців перед Іграм в Пекіні

Президент Володимир Зеленський звернувся до олімпійської збірної України. У неділю, 23-го січня, відбуваються "проводи" збірної України на зимову Олімпіаду в Пекін.

Зеленський: Вас проводжає холодна зима, але дуже тепла Україна

Зеленський записав звернення до збірників, яке опублікував у своїх соціальних мережах. Президент зазначив, що за спортсменів будуть вболівати не тільки близькі, але й вся Україна.

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"Шановний народе, України! Сьогодні ми проводжаємо нашу олімпійську збірну на XXIV зимові Олімпійські ігри до Китаю. Шановна збірна, знайте, що за вас вболівати будуть тільки рідні і тільки близькі люди. Значить тільки ваша сім'я.

Але не забувайте, що ваша сім'я – це не тільки ваші батьки, дай їм всім Боже здоров'я, ваші чоловіки й дружини, діточки, брати, сестри й всі рідні – не тільки вони. Кожен з нас, кожен українець – це одна збірна, одна родина під назвою Україна", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський побажав українській збірній здоров'я та перемог на Олімпійських іграх у Пекіні.

Хочу вам побажати – не хворійте, добре їжте, носіть капелюха, обов'язково перемагайте і хоча б іноді дзвоніть своїм батькам. Вас проводжає холодна зима, але дуже тепла Україна,

– резюмував глава держави.

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