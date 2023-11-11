Все вирішив пенальті: Ворскла здобула гостьову перемогу над Оболонню – відео

Полтавці взяли три очки у виїзному поєдинку з "пивоварами". Перемогу Ворсклі приніс влучний удар Руслана Степанюка з 11-метрової позначки.

Оболонь – Ворскла – 0:1

Гол: Степанюк, 67 (пенальті).

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся матч 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцева Оболонь приймала полтавську Ворсклу. Долю трьох очок вирішив пенальті, який гості заробили на екваторі другого тайму, пише 24 Канал.

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Степанюк приніс Ворсклі перемогу над Оболонню

Автором єдиного голу в поєдинку став нападник полтавського клубу Руслан Степанюк, який на 67-й хвилині реалізував 11-метровий удар. Для 31-річного форварда це сьомий гол у 18 зустрічах цього сезону.

Завдяки цій перемозі Металіст 1925, набравши 15 очок, піднявся на 10-й рядок турнірної таблиці чемпіонату УПЛ. Оболонь із 13-ма балами опустилася на 13-ту сходинку.

. У наступному 15-му турі обидві команди гратимуть на виїзді. Металіст 1925 гратиме у Рівному проти Вереса, а Оболонь завітає в гості до Олександрії.

Відеоогляд матчу Оболонь – Ворскла