Не забили жодного голу: Олександрія втратила очки у матчі проти Оболоні

У п'ятницю, 13 вересня, розпочався 6-й тур чемпіонату України. У першому матчі зустрілися Оболонь та Олександрія.

Оболонь – Олександрія 0:0

Олександрія за результатами попередніх турів займає лідерську позицію. "Пивовари" ж не надто вдало розпочали виступи в УПЛ і розмістилися на останньому місці, пише 24 канал.

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Безгольовий матч

З початком першого тайму Оболонь несподівано пішла в атаку, намагаючись прорвати оборону суперника, однак підопічні Ротаня зуміли успішно відвести загрозу від своїх воріт.

На 12-й хвилині Тарануха впав на лікоть Беззери і розбив ніс, йому потрібна була допомога медиків. Через це вже на початку зустрічі "пивовари" мусили зробити заміну.

На 24 хвилині Грисьо вів боротьбу з Шулянським і впав у штрафному Олександрії. За допомогою VAR арбітри переглянули цей момент, однак пенальті все ж не призначили.

Далі командам було доволі важко створювати моменти у воріт одне одного.

На 70-й хвилині Вітенчук отримав жорстке розсічення, через що Оболонь знову мусила робити заміну.

Під кінець матчу Олександрія мала шанс забити, однак не зуміла реалізувати момент.

Відеоогляд матчу Оболонь – Олександрія

Відзначимо, що 14 вересня, відбудуться три матчі УПЛ: Чорноморець – Інгулець (13:00), Зоря – Динамо (15:30) та Шахтар – Карпати (18:00).