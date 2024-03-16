Інтрига була похована ще в першому таймі: Рух у Києві розгромив Металіст 1925

На стадіоні "Лівий Берег" у Києві відбувся поєдинок 21-го туру української Прем'єр-ліги між харківським Металістом 1925 та львівським Рухом. Підопічні Віктора Скрипника зазнали нищівної поразки.

Металіст 1925 – Рух – 1:4

Голи: Імереков, 84 – Плюман, 17 (пен.), 36, Пастух, 20, Підгурський, 34

У межах 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між харківським Металістом 1925 та львівським Рухом. У матчі, що проходив на стадіоні "Лівий Берег" у Києві, було забито аж п'ять голів, пише 24 Канал.

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Рух у Києві познущався над Металістом 1925

Рух ще в першому таймі забив аж чотири голи. На 17-й хвилині Анже-Фредді Плюман реалізував пенальті, а вже через три хвилини вже сам Ілля Квасниця, який перед цим заробив 11-метровий, подвоїв перевагу львів'ян.

На 34-й хвилині Денис Підгурський довів рахунок до розгромного, а ще через дві хвилини Плюман оформив дубль. Різниця у рахунку цілком могла стати ще більшою, якби Віталій Роман на початку другого тайму не залишив Рух удесятьох.

Все, на що спромігся Металіст 1925 – гол престижу, забитий Імерековим наприкінці зустрічі. Харків'яни не виграють в останніх дев'яти іграх.

Рух здобув третю перемогу поспіль, а підопічні Віктора Скрипника записують до свого пасиву черговий невдалий поєдинок.