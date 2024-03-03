Перша перемога за чотири матчі: Дніпро-1 здолав Оболонь у Києві
На стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся поєдинок 19-го туру української Прем'єр-ліги між київською Оболонню та Дніпром-1. Дніпряни перервали невдалу серію.
Оболонь – Дніпро-1 – 0:1
Гол: Філіппов, 38
У межах 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між київською Оболонню та Дніпром-1. Дніпряни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Олександра Філіппова.
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Дніпро-1 очолив турнірну таблицю УПЛ
Наприкінці першого тайму "пивовари" залишили без опіки Сарапія під час подачі кутового, і той із близької відстані асистував головою Філіппову, який плечем забив у порожні ворота.Важливо. Дніпро-1 здобув першу перемогу за останні чотири поєдинки. Дніпряни завдяки цій перемозі вийшли на першу місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши за 19 поєдинків 38 очок. Утім, Кривбас, Динамо та Шахтар, які позаду, зіграли менше матчів.
Наступного тижня, у 20-му турі УПЛ, київська Оболонь, яка веде боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату України, зіграє в гостях проти криворізького Кривбасу, а Дніпро-1 прийматиме львівський Рух.
Відеоогляд матчу Оболонь – Дніпро-1 – 0:1