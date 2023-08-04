Ярмоленко забив 100-й гол в УПЛ, який став дебютним після повернення у Динамо: відео

Київське Динамо зіграє з Оболонню у рамках 2-го туру УПЛ-2023/2024. Андрій Ярмоленко відзначився першим голом після повернення у київський клуб.

У першому таймі уболівальники біля своїх екранів побачили одразу три голи у виконанні обидвох колективів. Спершу Ванат розмочив нулі на табло, а на 31-й хвилині кияни отримали чудовий шанс подвоїти свою перевагу у рахунку, пише 24 Канал.

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Символічний гол Ярмоленка

Суддя призначив пенальті у ворота Оболоні. 11-метровий взявся виконувати Ярмоленко. Андрій впевнено забив другий гол киян у ворота господарів.

Це перший гол Ярмоленка в офіційному матчі після повернення у столичний клуб. Також Андрій забив свій ювілейний 100-й м'яч у розіграші УПЛ.

Відео голу Ярмоленка з пенальті

До перерви Оболоні таки вдалось відквитати один гол завдяки зусиллям Черненка.

На 15-хвилинний відпочинок команди пішли за переваги Динамо у рахунку 1:3.

Нагадаємо, що Ярмоленко повернувся у Динамо 1 липня 2023 року, підписавши контракт до 30 червня 2025-го. Свій дебютний матч після повернення до київського клубу провів проти Минаю у першому турі нового сезону УПЛ.